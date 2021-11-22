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22 Kasım 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 17:30:00

2002 metrelik mangalla 15 ton hamsi pişirdiler

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2002 yılında 2002 metrelik en uzun mangal ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren hamsi festivalinin 14'üncüsü, yine aynı uzunluktaki mangalda 15 ton hamsinin dağıtılıp pişirilmesiyle yapıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu festivalde vatandaşlar, hamsileri pişirerek yedi.

Ereğli Belediyesi'nin sahil bandında bu yıl 14'üncü kez düzenlediği Hamsi Festivali'ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sahil bandında belediyenin kurduğu 2002 metrelik mangal için 15 ton hamsi, 5 ton mangal kömürü, 500 adet mangalı yakmak için jel, 2 bin ızgara, 10 bin şişe su, 7 bin 500 ekmek, 1,5 ton soğan dağıtıldı.

Hamsinin dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Balıklarını alanlar, mangalların başına geçip pişirmeye başladı. Bir anda mangal dumanıyla kaplanan festival alanı renkli görüntülere sahne oldu. Pişirdikleri hamsileri yiyenler, çalan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2002 yılında 2002 metre uzunluğundaki mangal ile 15 ton hamsi pişirerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdiklerini hatırlattı.

Etiketler : 2002 metrelik mangalla Ereğli ilçesi Zonguldak Guinness Rekorlar Kitabı
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