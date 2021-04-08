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200 lira, 55 bin liraya satışta
08 Nisan 2021 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 15:15:00

200 lira, 55 bin liraya satışta

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Samsun Bafra'da süt ve süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, kasadaki paraları düzenlerken 200 TL'lik banknotun, diğer paralardan farklı olduğunu gördü.

Samsun Bafra'da süt ve süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, kasadaki paraları düzenlerken 200 TL'lik banknotun, diğer paralardan farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '200' yazması gereken yerde iki sıfırın eksik olduğunu gören Güzel, hatalı basım olduğunu öğrenince sevindi. 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı.

Hüseyin Güzel, "Tesadüfen bu 200 TL elime geçti, nereden geçtiğini de bilmiyorum. Büyük ihtimal müşteriler tarafından verilmiştir. Paranın farklı olduğunu görünce ilk etapta sahte olduğunu zannettim. Tesadüfen bir markete gittik, markette bulunan cihaza parayı koyduk. Esnaf arkadaş, paranın gerçek olduğunu söyledi ama yine de güvenemedim. Mesai başlayınca bankaya gittim ve paranın gerçek olduğunu teyit ettirdim. Paranın koleksiyon değeri taşıdığını düşündüğüm için satışa çıkardım. Uçurum bir para istemiyoruz, 55 bin liradan satışa çıkardık ama tekliflere de açığız" dedi.

Etiketler : samsun 200 tl hüseyin güzel
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