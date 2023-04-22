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22 Nisan 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 09:45:00

20 yıllık ‘baykuş' dostluğu

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Ordu'da Atilla Karakaya'nın serendisine gelen bir baykuş 20 yıl önce yumurta bıraktı. Durumu fark eden Karakaya, yavrular için buraya yuva yaptı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Atilla Karakaya'nın (59) serendisine gelen bir baykuş 20 yıl önce yumurta bıraktı. Durumu fark eden Karakaya, yavrular için buraya boş arı peteğini çevirerek yuva yaptı.

İlk kez yaklaşık 20 yıl önce tanıştığı baykuşun her kendisini gösterdiğini söyleyen Atilla Karakaya, "Ben o zaman her yıl geldiğini görünce arı peteğini kesip, iç kısmını uygun hale getirerek baykuşa uygun hale getirdim. Her sene geliyor ve yumurta bırakıyor. İlk başlarda 5 yumurta bırakır, çıkan yavrulardan birisini imha ederdi. Gün geçtikçe yavru sayısı azaldı, bu yıl 2 yumurtadan bir tane baykuş çıktı" dedi.

"BAYKUŞ İÇİN SERENDİYİ KALDIRMIYORUM"

Serendiyi evinin önünden kaldırmak istediğini ancak baykuş için dokunmadığını kaydeden Karakaya, "Hayvan orada her yıl alışmış ve ben de kaldırmak istemiyorum. Ne kadar yıl daha gelir bilmiyorum, bu şekilde devam edeceğiz, sanırım artık yaşlandı" diye konuştu.

"BİR GÜN GELMEZSE ÜZÜLÜRÜM"

Karakaya şunları söyledi:

"Orada yuvası hazır olduğundan her yıl gelir ve yumurta bırakır, sonrasında evin etrafında bağırır. Bu hayvana uğursuz derler am aksine doğanın dengesi. Her yıl mart ayında geldiği için çok alıştım, gelmezse üzülürüm. Her sene gelmesi mutlu ediyor."

Etiketler : ordu baykuş yuva
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