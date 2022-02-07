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07 Şubat 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 18:30:00

2 kez Türkiye şampiyonu oldu! Kanser bile durduramadı

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Pankreas kanseri olduğu halde sporu ve öğrencilerini bırakmayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş, ilk kez katıldığı 30'uncu Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda iki kategoride şampiyon oldu.

6 YILDIR MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Aygül Aydoğmuş, 10 yaşında badminton sporuna başlayıp, lise ve üniversitede de devam etti. 2007 yılında antrenörlüğe başlayan Aydoğmuş, 2015'te milli takım antrenörlüğüne seçildi. 6 yıldır Badminton Milli Takımı'nın antrenörlüğünü sürdüren Aydoğmuş, geçen sene Şubat ayında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi.

HASTALIK MÜCADELE EDERKEN YARIŞTI

Bu süreçte pes etmeyen Aygül Aydoğmuş, ağırlaşan hastalığına rağmen sporcularını çalıştırmaya devam etti. Milli takıma oyuncu yetiştiren Aydoğmuş, ayrıca 27-30 Ocak 2022'de Antalya'da düzenlenen 30'uncu Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda masterler kategorisinde 'çift kızlar' ve 'miks kızlar'da yarışarak, aynı turnuvada 2 defa Türkiye şampiyonu oldu.

HAZİRANDA AMELİYAT OLACAK

Hastalığının ilerlemesine rağmen aldığı başarı ile gururlandığını dile getiren Aygül Aydoğmuş, "İlaçlarıma ve aynı zamanda kontrollerime devam ediyor ve sporla ayakta kalmaya çalışıyorum. Haziran ayında ameliyat olacağım" dedi.

Etiketler : pankreas kanseri milli takım antrenörü aygül aydoğmuş karın ağrısı
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