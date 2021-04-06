06 Nisan 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 19:00:00
2 ile başladı, 50 muhabbet kuşu oldu
Çanakkale'de sivil savunma uzmanı olarak çalışan Selçuk Özdil'in (52), hobi olarak beslemeye başladığı muhabbet kuşlarının sayısı, geçen zaman içinde 2'den 50'ye çıktı.
Çanakkale'de sivil savunma uzmanı olarak çalışan Selçuk Özdil'in (52), hobi olarak beslemeye başladığı muhabbet kuşlarının sayısı, geçen zaman içinde 2'den 50'ye çıktı. Özdil, annesine ait evin bir odasında kuşlarını besliyor.