2 ile başladı, 50 muhabbet kuşu oldu

2 ile başladı, 50 muhabbet kuşu oldu

Çanakkale'de sivil savunma uzmanı olarak çalışan Selçuk Özdil'in (52), hobi olarak beslemeye başladığı muhabbet kuşlarının sayısı, geçen zaman içinde 2'den 50'ye çıktı. Özdil, annesine ait evin bir odasında kuşlarını besliyor.

