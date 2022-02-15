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15 Şubat 2022 Salı 18:58:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 18:59:00

2 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Kaynak: AA

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Antalya ve Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ilde ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

PARA VE JİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Yakalanan şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 96 bin lira, 55 bin 941 dolar ve 5 bin 805 avro ile dijital materyallere el konuldu.

Bağış ve himmet adı altında esnaftan topladıkları paraları tutuklu, hükümlü ve kamudan ihraç olan örgüt mensuplarının ailelerine dağıttığı iddia edilen şüphelilerin örgütsel toplantılar düzenledikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Etiketler : fetö operasyon Fetullahçı Terör Örgütü gözaltı
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