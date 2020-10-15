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15 Ekim 2020 Perşembe 11:33:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 11:35:00

2 gün üst üste görüldü: Büyükçekmece'de boz ayı paniği

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde boz ayı paniği yaşandı. 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayıyı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kapsamlı arama gerçekleştiren ekipler tüm araştırmalara rağmen boz ayıdan hiçbir iz bulamadı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğencisi Feraye Talay, 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İHA'da yer alan habere göre, Oturdukları binanın çok yakınına kadar gelen boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Talay, Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünü aradı. Ayının görüntülendiği bölgede kapsamlı bir arama gerçekleştiren ekipler tüm araştırmalara rağmen boz ayıyı bulamadı.

Ayının yavru olduğu tespit edilirken zarar görmeden yakalanabilmesi için ortaya çıktığı bölgeye kapan kuruldu. Ancak iki gün üst üste ortaya çıkan ayı bir daha görülemedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin elde ettiği bulgular, yavru ayının yiyecek arayışı içinde olduğunu gösterirken, görüldüğü bölgede arı kovanlarının bulunması da dikkat çekti.

Nesli tükenme tehdidi altında olan boz ayının Büyükçekmece’ye nasıl geldiği araştırılırken, bölgede yaşayan birileri tarafından kaçak olarak beslendiği veya bölgeye terk edildiği ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

“BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN ENDİŞELENİYORUZ”

Evlerinin önünde gördüğü ayıyı telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Feraye Talay yavru ayı için endişelendiğini belirterek şunları söyledi:

“Birkaç gün önce burada bir ayıya rastladık ama gece olduğundan ayı olduğunu fark edemedik. Önce yavru köpek olduğunu düşündük. Sonraki gece tekrar geldiği zaman onu video kaydına da aldık ve ayı olduğunu o zaman fark ettik. Hemen Büyükçekmece Belediyesi’ne haber verdik. Çünkü burada birilerinin besliyor olabileceğinden şüphelendik. Zarar görmesini istemiyoruz. Büyükçekmece Belediyesi de bizi Milli Korumaya yönlendirdi. Oradan yetkililer geldi. Burada kapan kuruldu. Yaklaşık 2 gece kapan kaldı ancak ayıyı bir daha göremedik."

Başına bir şey gelmesinden endişelendiklerini aktaran Talay, "Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Şehir içinde ayı görmemiz bizi endişelendirdi aslında. Buradaki meyve ağaçlarına ve arı kovanlarına gelebileceğini düşündük. Bunu Büyükçekmece Belediyesi’yle paylaştığımızda Belediye başkanımız Hasan Akgün’ün de bu konuyla ilgilenmesi bizi çok memnun etti. Bu konuyu üniversiteden arkadaşlarımla da paylaştım ve yakından takip ediyoruz. Bulunduğu zaman bütün gelişmelerle yakından ilgileneceğiz." dedi.

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