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13 Eylül 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 16:30:00

2 bin yıllık mezarlara defineci tahribatı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma 2 bin yıllık kayadan oyma mezarlar, defineciler tarafından tahrip edildi. Kaya mezarların kapakları çalındı, içleri boşaltıldı. Mezarlardan geriye kaya parçası kaldı.

Büget Mahallesi Muhtarı Haydar Oyardı, "Burada geçmişte Romalılar yaşamış. Tabi tam tarih yazmadığı için mezarları bulunanların kimlere ait olduğunu bilmiyoruz. Mezarları burada. Mezarlar tahrip olmuş. Kayanın üzerine kazılmış kapaklı mezarlar bulunuyor. Bu mezara cesetler konulduktan sonra üzeri kapakla kapatılıyormuş. Fakat tahrip olmuş. Kapakları da götürmüşler. Mezarlar boş kalmış. Yani mezarların içinde bir şey kalmamış. Defineciler burayı tahrip etmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Bölgede kaya mezarların dışında mağaraların da olduğunu söyleyen Oyardı, "Buranın turizme kazandırılması için yetkililerden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Buraların temizliğini yaptıralım istiyoruz. Ziyaretçiler buraya gelip, rahatlıklar görsünler. Burada ne olduğunu herkes bilsin" dedi.

Etiketler : defineci doğu roma imparatorluğu oyma mezar yaşam haberleri
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