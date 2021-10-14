2 bin 700 yıllık eserler 17 yıl sonra müzede

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan, tarihi 2 bin 700 yıla dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan 8 heykel ve binlerce parça eser, 17 yıldır depodaydı. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından ilçeye yapılan Manisa'nın yeni müzesi tamamlandı. Depoda tutulan ve aralarında 'Tanrıça Hestia' heykelinin de bulunduğu eserler, 17 yılın ardından yeni müzeye taşındı.

