26 Ekim 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 16:30:00
2 bin 200 yıllık antik kent restore edilecek
Sillyon Antik Kenti'nin çevre düzenlemesi ile Türk-İslam dönemi yapılarının restorasyon, restitüsyon ve rölöve çalışmaları, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın talimatıyla başlatıldı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, milattan önce 2'nci yüzyılda kurulan, Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 2 bin 200 yıllık tarihi değerlere ev sahipliği yapan Sillyon Antik Kenti'ndeki yapılar restore edilecek. Çalışmaların 2022 yılı sonuna doğru başlatılması hedefleniyor.