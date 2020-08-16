  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY eylül ayı uçuş planını açıkladı
Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar
Netanyahu'dan normalleşme açıklaması: Barış karşılığı toprak ilkesi artık yok
Barcelona'da Messi depremi!
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine protesto
Emirgan Korusu'nda korkutan yangın! Kontrol altına alındı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Haddini aşan bir açıklama
2 aydır kayıptı! Ağaca asılı halde bulundu
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Beşiktaş Mensah ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Filistin Müftüsünden Mescid-i Aksa fetvası: "Ziyaret etmek haramdır"
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
İsrail'den Gazze'ye yakıt ambargosu!
Şanlıurfa Valisi'nden koronavirüs denetimleri
Formula 1 Barcelona'da zirvenin adı Lewis Hamilton
Libya ordusundan dikkat çeken açıklama! Rusya'dan Darbeci Hafter'e 6 uçak sevkiyat
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bine dayandı
Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor
Ali Koç bizzat devrede! Mame Thiam Fenerbahçe yolunda
Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'Biden' tepkisi: “Olmaz öyle şey“ diyeceklerine...
Leipzig Sörloth transferini bitirmek üzere
Lukaşenko'ya karşı protestolar 8 gündür devam ediyor
16 Ağustos 2020 Pazar 21:06:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 21:19:00

2 aydır kayıptı! Ağaca asılı halde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Bolu'da, yaklaşık 2 aydır kayıp olan Kenan Toprak (39), ağaca asılı halde ölü bulundu.

Sarıcalar Mahallesi yakınındaki tarlada çalışırken ağaca asılı çürümüş ceset gören kişi, durumu polise bildirdi.

Polisin yaptığı araştırmada cesedin iki ay önce kaybolan 39 yaşındaki Kenan Toprak'a ait olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekiplerince ağacın dalları kesilerek indirilen ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER