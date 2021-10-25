19 aylık Murat'ın midesinden 17 mıknatıs çıktı
Denizli'de yaşayan Özdemir çiftinin Murat adındaki 19 aylık bebeği, geçen hafta aniden rahatsızlandı.
Denizli'de yaşayan Özdemir çiftinin Murat adındaki 19 aylık bebeği, geçen hafta aniden rahatsızlandı. Çekilen röntgende, bebeğin çok sayıda mıknatıs yuttuğu, bunların yapışarak bilezik şeklini aldığı ve mideyi deldiği belirlendi. 5 milimetre boyutunda 17 adet mıknatıs operasyonla çıkarıldı. Mıknatısların 1 aydır çocuğun midesinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Doç. Dr. Halil Kocamaz, "Fark edilmeseydi, midedeki delik büyüyebilir, hayati sonuçlar doğurabilirdi" dedi.