19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:58:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:58:00
18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa O. tutuklandı
Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor
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