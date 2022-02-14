17 yıllık eşe hayat hediyesi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Filiz Öztürk (39), 17 yıl önce evlendiği siroz ve karaciğer kanseri tanısı konulan eşi Kuzey Öztürk'e (52) doner olup, İzmir'de yapılan operasyonla hayat hediyesi verdi.

Kuzey Öztürk, "Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu. Herkes organ bağışı yapmalı" dedi.

