VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar ertelendi
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Dışişlerinden 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
"İngiliz askerler ateş açtı"
Milli savaş uçağı için yerli füze
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
SİHA satın almak istemeleri sürpriz olmayacak
Kot pantolondan portreler sergisi
Gündüz pazarda gece sahnede!
17 yıllık eşe hayat hediyesi
Buzlu gölde tehlikeli keyif!
NASA'dan iki yeni güneş görevi
Gaziyi hayata bağlayan müthiş sevgi
Ters köşe şarkı
Kırık ayağa dijital formül
Tarih öncesi güzellik reçetesi
KDV indirimi etiketlere yansıdı
O terörist için istenen ceza belli oldu
"Milleti kandırmaya gerek yok"
FAST sisteminde limit yükseltildi
"Bölgenin anahtarı Türkiye'nin elinde"
14 Şubat 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 19:00:00

17 yıllık eşe hayat hediyesi

ABONE OL

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Filiz Öztürk (39), 17 yıl önce evlendiği siroz ve karaciğer kanseri tanısı konulan eşi Kuzey Öztürk'e (52) doner olup, İzmir'de yapılan operasyonla hayat hediyesi verdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Filiz Öztürk (39), 17 yıl önce evlendiği siroz ve karaciğer kanseri tanısı konulan eşi Kuzey Öztürk'e (52) doner olup, İzmir'de yapılan operasyonla hayat hediyesi verdi.

Kuzey Öztürk, "Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu. Herkes organ bağışı yapmalı" dedi.

Etiketler : 17 yıllık eşe Balıkesir' Filiz Öztürk
Bir oyuna 4 milyon lira harcadı

Bir oyuna 4 milyon lira harcadı
Kabul etmediği roller çok tutuyor

Kabul etmediği roller çok tutuyor
Dördüncü kardeşi istemiyor

Dördüncü kardeşi istemiyor
İstinaf davasında hakaret sayıldı

İstinaf davasında hakaret sayıldı
Reklamcıların markajında

Reklamcıların markajında
Deliye her gün ‘Sevgililer Günü'

Deliye her gün ‘Sevgililer Günü'
Evlilik tarihi netleşmedi

Evlilik tarihi netleşmedi
Kaan'dan türkü şöleni

Kaan'dan türkü şöleni
-17 derecede defile

-17 derecede defile

EN ÇOK OKUNAN HABERLER