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26 Nisan 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 15:00:00

17 yıldır aynı yuvada kuluçka

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Erzincan'ın Mertekli Köyü'nde aynı elektrik direğine 17 yıldır yuva yapıp burada kuluçkaya yatan leylekleri, köylüler özel misafir olarak görüyor. Leylekler bu yıl yine eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğinde kuluçkaya yattı. Gelişleri ile baharı müjdeleyen leylekler, köylülerin de sevinç kaynağı oldu.

Erzincan'ın Mertekli Köyü'nde aynı elektrik direğine 17 yıldır yuva yapıp burada kuluçkaya yatan leylekleri, köylüler özel misafir olarak görüyor. Leylekler bu yıl yine eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğinde kuluçkaya yattı. Gelişleri ile baharı müjdeleyen leylekler, köylülerin de sevinç kaynağı oldu.

Köylülerin özel misafir muamelesi yaparak gözü gibi baktığı leylekler, zaman zaman Karasu Nehri'nde besin bulmak için kanat çırpıyor. Eski muhtar Fırat, leyleklerin gelişlerini her yıl heyecanla beklediklerini söyledi. Leyleklerin yuvaya yerleştikten kısa bir süre sonra kuluçkaya yatığını anlatan Fırat, şöyle konuştu: "Leylekler artık bu köyün bir maskotu oldu. 2004'de köye muhtar olduğum zaman her yıl mart ayında leyleklerimiz köye gelerek bize misafir olurlar. Burayı seçmelerindeki en önemli sebep ise köyümüzün Karasu Nehri kenarında bulunması ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmaları. Leyleklerimizle yıllardır iç içe yaşıyoruz. Leyleklerin yavrularına ve eşlerine karşı olan saygısı ve sadakati çok yüksek. Mart ayında gelir gelmez, 1 ay içerisinde leylekler kuluçkaya yatarlar. Kuluçka süresince baba leylek annenin beslenme ihtiyacını karşılar. Tabi bu durum yavrular yumurtadan çıkıncıya kadar böyle devam eder." Köylülerden Hüseyin Fırat da eskiden bölgede çok sayıda leyleğin bulunduğunu belirterek, "Birçok direğin başında leylek yuvaları olurdu ancak bu sayı git gide azaldı. Son 5-6 yıldır artık sadece bir leylek yuvamız kaldı. Baharın müjdecisi leyleklerin gelişini her yıl dört gözle bekliyoruz." dedi.

Etiketler : Erzincan Hüseyin Fırat Mertekli Köyü LEYLEK
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