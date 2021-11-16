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17 yaşında birinci oldu
16 Kasım 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 13:00:00

17 yaşında birinci oldu

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Nisan Dolu, Bursa'da amatör şarkıcıların keşfedilmesi için gerçekleştirilen 'Bilinmeyen Sesler' yarışmasında birinci oldu.

Nisan Dolu, Bursa'da amatör şarkıcıların keşfedilmesi için gerçekleştirilen 'Bilinmeyen Sesler' yarışmasında birinci oldu. Haftanın iki günü canlı yayınla gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar performanslarını beş ay boyunca gösterdi. Birinciliği göğüsleyen lisanslı voleybol oyuncusu Dolu, "Yaklaşık 7-8 yaşından beri evde, odamda okuldan geldikten sonra sürekli şarkı söylerdim. Müzikle ilgili bir şeyler yapmak adına hep hayallerim vardı; konser vermek, sahnelerde olmak gibi" dedi.

Etiketler : 17 yaşında birinci oldu Nisan Dolu Bursa Bilinmeyen Sesler
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