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27 Aralık 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 12:30:00

160 yıl yaşayan Zaro Ağa'nın mezarı kaderine terk edildi

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1934 yılında 160 yaşındayken vefat eden, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı olarak bilinen Zaro Ağa'nın Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki mezarı bakımsızlık nedeniyle harap halde. İşaret taşı kırıldığı gerekçesiyle bulunduğu yerden 60 metre ileriye taşınınca Zaro Ağa'nın mezarını bulmak da zorlaştı.

1934 yılında 160 yaşındayken vefat eden, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı olarak bilinen Zaro Ağa'nın Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki mezarı bakımsızlık nedeniyle harap halde. İşaret taşı kırıldığı gerekçesiyle bulunduğu yerden 60 metre ileriye taşınınca Zaro Ağa'nın mezarını bulmak da zorlaştı. Mezar taşının ise izin alınmadan yeşil renge boyandığı görüldü.

Profesyonel Rehber Selçuk Eracun mezar taşlarının izin alınarak boyanabileceğini belirtti. Eracun, taşın yenilenmesi ve mezarın bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Profesyonel Rehber Selçuk Eracun Zaro Ağa'nın hayatı hakkında bilgi vererek, "Zaro Ağa 18. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş 1774 ya da 1777 yılları arasında dünyaya gelmiş bir kişi. Kendisi Bitlis'te doğmuş, ardından İstanbul'a gelmiş ve 10 tane padişahı tanımıştır. 13 çocuğu ve 29 torunu olmuştur. Tophane'de yaşayan Zaro Ağa genel olarak akşam yemeklerinde bulgur pilavı ve yoğurt yemiş. Araştırmacılar, Zaro Ağa'nın uzun yaşamasındaki sırrını çözmeye çalışmışlar. Yabancılar Zaro Ağa'yı kandırıp yurt dışında sirkte para karşılığında göstermiş. 160 yıl yaşadığı kabul edilmiş bir gerçek. Kendisi 2 kez Atatürk'ün huzuruna çıkmıştır. Askerliğini sarayda yapmıştır. Tophane Camii, Ortaköy Camii inşaatında da yer almıştır" dedi.

Selçuk Eracun, Zaro Ağa'nın mezarının yenilenmesi gerektiğini belirterek "Zaro Ağa'nın mezar taşı aziziye tipinde bir başlık taşımakta. Bu başlığın çevresini saran bir bant var, bu onun mensup olduğu tarikatla ilişkili. Mezar taşının yeşile boyanması normalde izinle yapılması gereken şeyler. Bu taşların yaklaşık 100 yıllık geçmişi var ve tarihi özellikleri var. İnsanlar mezar taşlarını iyilik olarak boyamak istese de bu taşın okunamamasına neden olmuş. Bu yolu gösteren işaret taşı vardı. İnsanlar bu yazıyı gördüğünde burayı bulabiliyorlardı ancak taş kırılmış ve bir parçası mezarının başına koyulmuş ancak bu taşın yenilenmesi ve mezarına bakım yapılması iyi olacaktır" diye konuştu.

Etiketler : 160 yıl yaşayan Zaro Ağa Selçuk Eracun Zaro Ağa
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