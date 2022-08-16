16 Ağustos 2022 Salı günlük burç yorumları. Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, tüm merak edilenler günlük burç yorumları karşınızda...

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gökyüzü sarayında Merkür Uranüs üçlüsü bizlere eşlik ediyor. bugün sıra dışı düşünceleriniz finansal anlamda yüzünüzü güldürebilir. Evren bugün sizleri maddi anlamda şaşırtabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda elinize bir para gelebilir ve sizleri mutlu edebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün haberci Merkür şok şakası yapmayı seven Uranüs ile muhteşem bir üçlü yaparak bizleri destekliyor. Bugün aşk ve ilişkilerde sıra dışı beklenmeyen olaylara açık bir gün diyebilirim. Hiç beklemediginiz ex ler ortaya çıkabilir. Beklemediğiniz birinin ilgisini üzerinde hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün yöneticiniz Merkür devrimci uranüs le muhteşem bir üçlü yapıyor. Bugün beklenen miras nafaka mahkeme yollu para, alım satım emlak işleriniz konusunda şaşırtıcı ve güzel bir gün diyebilirim. Ev aile yuvanızı ilgilendiren dünyevi bir durumla alakalı hayatınızda güzel gelişmeler olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün gökyüzünde Merkür ve Uranüs üçlüsü bizlere eşlik ediyor. Yakın çevre kardeşler kuzenler akrabalar arası iletişimin oldukça yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Bekarsanız eğer yakın çevreniz sayesinde yeni birisi ile tanışma çöpçatanlık durumları ortaya çıkabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Merkür Uranüs üçlüsü bizlere eşlik ediyor. Finansal konularda oldukça güzel bir gün diyebilirim. yarım kalan finansal durumlarınız varsa, iş ve kariyer hayatınızda paramı alamadım dediğiniz bir durum varsa bugün o paralar gelerek sizleri mutlu edebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün burcunuzdaki yöneticiniz Merkür, boğa burcundaki uranüs le muhteşem bir üçlüye tutuşuyor. öncelikleriniz konusunda hayatın sizlere sürprizler yaptığı bir gün diyebilirim. Aşk ilişkiler ve kariyer hayatınız konusunda sürpriz gelişmelere açık bir gün diyebilirim.

TERAZİ BURCU YORUMU

Sıra dışı rüyalara açık bir gün diyebilirim. rüya içerisinde rüya gördüğümüz bir gün olacak ve rüyalarımızın içerisindeki mesajları çözmeye çalışacağız. Bugün rüyalarımız bizlere ilginç mesajlar verebilir bu yüzden rüyalarımızı ciddiye alalım ve mutlaka içerisindeki mesajları çözmeye çalışalım.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Merkür Uranüs üçlüsü bizlere eşlik ediyor. gün genelinde oldukça aktif enerjiler içerisinde olacaksınız. Bugün sıra dışı haberler alabilir ve bir çok ortamda olmak durumunda kalabilirsiniz. İş arkadaşları ekibinizden gelecek destekler yardımlar sayesinde de bir çok yere hızlı bir şekilde yetişeceksiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün gökyüzü sarayı sizlere kariyer konusunda oldukça cömert olacak. Haberci Merkür ve Uranüs arasında muhteşem bir üçlü bizlere eşlik ediyor olacak. Üzerinde çalıştığın o proje bir anda okeylenebilir. Ya da iş hayatında muhteşem bir terfi durumu ortaya çıkabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün vizyon yenileme günü diyebilirim. bugün gökyüzü sarayında Merkür ve Uranüs üçlüsü bizleri şaşırtacak. Yüksek eğitim, seyahatler, ticari girişimler, uzaktaki akrabalar, konusunda sıra dışı sürpriz gelişmelere açık bir gün diyebilirim. Bugün beklenmeyen sizleri mutlu eden bir seyahat ya da bir tatil planı ortaya çıkabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda kıvrak zekanız sayesinde harika adımlar atabilirsiniz. Ortaklaşa iş projelerinden gelecek kazançlar bugün sizleri mutlu edebilir. Belki bir ödeme konusunda şanslı destekler bulabilir ve bankalar kredi ödemeler konusunda harika fırsatlar yakalayabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün gökyüzü sarayında Merkür Uranüs üçlüsü bizlere eşlik ediyor. Gün içerisinde duygusal konularda ve manevi konularda şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. Gün içerisinde ex eş yada partneriniz tekrar ortaya çıkabilir. Ya da ex ler ile alakalı duyacağınız bir haber sizleri şaşırtabilir.

UZMAN ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN