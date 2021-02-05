  • BIST
    1548.88
  • Dolar
    7,0745
  • Euro
    8,4734
  • Altın
    410,3140
İstanbul
5 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu başladı
Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
"Bu bir hocanın talebesine ziyaretidir"
"Dosta güven düşmana korku salacak"
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
155'ten akülü araba sürprizi
Gülümser Anne'nin iyilik yolculuğu
Kolesterolün doğal ilacı: nar kabuğu çayı
Bugün burçları neler bekliyor? 5 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Türkü de dinlerim, halay da çekerim
Çiğköfte partisi
Demet'in AVM çantası
Hikayeler TikTok gibi olacak
Sahne uğuru Gürdal Tosun
Oğulcan'dan havalı dönüş
Meteoroloji bölge bölge açıkladı... Turuncu alarm!
Cesur kadını anlattı
Eğitime her zaman destek
ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdi
Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
Bakan Soylu'dan Twitter'a sansür tepkisi!
TRT1'in yenilenen yüzü
Türkiye'nin ilk uzun menzilli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi
Twitter'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama
05 Şubat 2021 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 13:37:00

155'ten akülü araba sürprizi

ABONE OL

SİİRT'te yaşayan Mehmet Resul Açar, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisi için akülü oyuncak araba istedi.

SİİRT'te yaşayan Mehmet Resul Açar, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisi için akülü oyuncak araba istedi. Talebi öğrenen İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla akülü arabayı alan ekipler, Mehmet'in evine götürerek, sürpriz yaptı. Akülü aracı gören Mehmet Resul, çok sevinirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti. Mehmet Resul, daha sonra ailesinin ve ekiplerin kontrolünde sokakta aracı kullandı. Siirt Valiliği'nce bu anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

Etiketler : Yangın akülü araba siirt resul açar
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu
Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden

Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden
Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın

Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın
Müziğe göz kırptılar

Müziğe göz kırptılar
Demet Akalın: Şükran Ovalı yemeğe davet etti

Demet Akalın: Şükran Ovalı yemeğe davet etti
Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı

Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba

Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
'Kuzey'i benden almak istiyor'

'Kuzey'i benden almak istiyor'
Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'

Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER