155'i arayıp şikayet edin! Bisiklet yolları işgal altında

Bisiklet yoluna park eden araçlar arasında hafriyat kamyonları, TIR'lar, minibüsler bile var. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "Bisiklet kullanıcısı yolunun işgal edildiğini gördüğünde 155'i arayıp polise şikayet etmeli" dedi.



Trafik polislerinin yaya kaldırımına park eden araçlara ceza kestiği gibi bisiklet yoluna park edenlere de ceza kesmesi gerektiğini belirten Suyabatmaz, "Çekici gelip bunun kaldırılmasını sağlamalı. Yaya kaldırımı olsaydı zabıta da işgal nedeniyle ceza kesebilirdi ama bu alanlardan trafik polisi asıl sorumludur" diye konuştu.

Özellikle Gaziosmanpaşa içerisinde trafik akışının yoğun olduğu ve dükkanların bulunduğu bölgedeki tüm bisiklet yolları, park edilen araçlar sebebiyle kapanmış durumda.

