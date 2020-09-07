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07 Eylül 2020 Pazartesi 21:33:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 21:33:00

15 yaşında 4 kilo ve 65 santimetre boyundaki İlker hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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Bursa'da büyüme ve gelişme geriliği hastalığı nedeniyle, 15 yaşında olmasına rağmen 65 santimetre boyunda ve 4 kilo ağırlığında olan İlker Bayrak, hayatını kaybetti.

İnegöl'de yaşayan ve 2005 yılında dünyaya gelen Adnan ve Elif Bayrak çiftinin çocukları İlker Bayrak, doğduğunda gelişme şikayeti ile ailesi tarafından Bursa'daki hastanelere götürüldü. Burada teşhisi konulamayan Bayrak, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

İlker Bayrak'ın burada yapılan tetkiklerinde, milyonda bir görülen 'Silver- Russell' yani büyüme ve gelişme geriliği hastası olduğu tespit edildi.

İlker Bayrak, akşam saatlerinde evde oynarken rahatsızlandı. Oğlunun kalbinin durduğunu fark eden Elif Bayrak, İlker’i kucağına alarak, sokağa çıktı. Sokakta bulunan kişilerden yardım isteyen anne Elif Bayrak, özel bir otomobille İlker’i İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İlker acil servis bölümüne götürülürken, anne Elif Bayrak sinir krizi geçirdi. İlker Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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