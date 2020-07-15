15 Temmuz'da 'Tekbir de neyin nesi' diyen Kaftancıoğlu'ndan ironik sitem

Darbecilerin tankla, silahla, jetlerle yüzlerce insanımızı şehit ettiği kara günde 'Tekbir de neyin nesi" , "İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin." gibi sözleriyle canı pahasına tankların önüne siper olan vatandaşlara hakaretler yağdırmıştı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı paylaşımlarda, halkın darbeye direnmesine karşı çıkan, getirilen tekbirleri eleştiren ve darbe girişimi esnasında "Erdoğan'a diktatör" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu anma programlarına davet edilmemesine sitem etti. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kendisini 15 Temmuz şehitleri anma programına davet etmediğini duyurdu. Kaftancıoğlu, 15 Temmuz gecesi attığı tweetlerin gündeme getirilmesi üzerine ise FETÖ'cülerin 16 Temmuz sabahı uydurdukları ve aradan geçen dört yılda hiç bir şekilde ispatlanmayan "askerlerin boğazı kesildi" yalanını dillendirdi.

"TEKBİR DE NEYİN NESİ"

Kaftancıoğlu o paylaşımında "Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden "yaşasın demokrasi" diye bağır mıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda?" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anmaları kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinliğe davet edilmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, valiliğe tepki gösterdi.

ANMA PROGRAMINDA YOKTU

Kaftancıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmî törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sn. @AliYerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atarak darbe imasında bulunmuştu.