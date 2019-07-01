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01 Temmuz 2019 14:34 | Pazartesi

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne günü ilan edildi?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne günü ilan edildi? soruları en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Sosyal medya gündeminde yer alan 15 Temmuz hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak adına ve demokrasi zaferini kutlamak için 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü olarak ilan edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar ile birlikte resmi tatil olarak ilan edilmişti. 15 Temmuz hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne günü ilan edildi? soruları sosyal medya gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.  15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'de büyük bir kaosa neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu tarihte şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak adına ve demokrasi zaferini kutlamak için 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü olarak ilan edildi. 15 Temmuz bu yıl hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da ne oldu? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler... 

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ NE GÜNÜ İLAN EDİLDİ? 
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup tarafından, TSK içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. 248 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen darbe girişimi milletimizin insanlığa örnek direnişi ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısızlığa uğratılmıştır.

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?
15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür. Ankara ve İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olmuştur. 

Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fetullah Gülen’in sapkın dini görüşleri ekseninde askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri; siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe girişimi bastırılmış, devlet kurumları büyük oranda olağan işleyişine dönmüştür.

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