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13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:19:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:19:00

15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları

Kaynak: IHA

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Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ve Türkiye’deki darbeler tarihinin gelecek nesillere aktarıldığı 15 Temmuz Milli İrade Parkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümüne hazırlanıyor.

Yeşilyurt Mahallesi’nde 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda genel bakım işlerini tamamlayarak 251 şehidin temsili kabir taşlarının ve şehitler için dikilen 251 ağacın bakımını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı en kara günlerden olan 1960 darbesi, 1971 Muhtırası, 1980 darbesi, 1997 Post Modern Darbesi ve 15 Temmuz 2016 Darbe girişiminin maketler, minyatürler, gazete küpürleri ve kısa film gösterileri ile anlatıldığı Başiskele Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda gelecek nesiller bilinçlenerek ülkenin yakın tarihini öğreniyor.

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