15 Temmuz ile ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleyle ilgili sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapmıştı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, paylaşımı yapan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Soylu, açıklamasında, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı" dedi.
- 15 Temmuz ile ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
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