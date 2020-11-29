15 milyon kişi o sesi tanıyor...

Metrobüs durakları ve metro istasyonları başta olmak üzere yüzlerce noktada yer alan bakiye yükleme cihazlarıyla İstanbullular akıllı kartlarına kolayca bakiye yükleyebiliyor. İstanbulkart bakiye yükleme cihazları, seslendirme yöntemiyle kullanıcılarını yönlendiriyor. 11 yıldır İstanbulluların kulaklarında aşina olan o sesin sahibi ise spiker ve seslendirme sanatçısı Funda Eskin.



SESLENDİRME SANATÇISI

İstanbul'un her yerinde yankılanan sesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Eskin, "23 yıllık spikerim, 16 yıldır da seslendirme sanatçısıyım. İnsanların yanında kendi sesimi duyarak ben de İstanbulkartıma bakiye yüklüyorum, bu çok özel bir şey” dedi. Funda Eskin, İstanbulkart dışında kamu kuruluşları, asansörler ve bankaların telefon hatlarında da sesinin yer aldığını belirtti.



‘YETERSİZ BAKİYE’ SESİ, BEN DEĞİLİM

Funda Eskin “Bildiğim kadarıyla 15 milyona yakın İstanbulkart abonesi varmış. Özellikle belirtmek istiyorum, turnikelerden geçerken çıkan 'yetersiz bakiye' sesi ben değilim" dedi.

