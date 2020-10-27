  • BIST
    1140.48
  • Dolar
    8,1780
  • Euro
    9,6784
  • Altın
    500,5990
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez müjdeyi verdi
Kurucu isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız
Tam bir kış havası yaşayacağız!
Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İşgalci Ermenistan'ın çöküşü sürüyor! Görevden alındı
Drone tehdidine karşı İlter kalkanı
Şok görüntü! 15 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı
Mustafa Sarıgül DSP'den ayrıldığını duyurdu
PKK'lılar FETÖ'cülerle kaçıyor
Bosphorus Film Lab etkinliklerle dolu bir günü daha geride bıraktı
8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma film gösterimleri devam ediyor
Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!
MHP lideri Bahçeli'den sert sözler! Siyasi şizofren
Acı haberi kızı duyurdu! Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Kobani soruşturmasında flaş gelişme!
Münbiç'ten havalandılar, Amanos'a indiler!
Başkan Erdoğan'dan ırkçı Wilders'a suç duyurusu!
Minibüslerde virüse bile yer yok!
Mersin'de terör operasyonu: 4 zanlı gözaltında
Erol Bulut'un Trabzonspor maçının devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı
İran'da korkutan deprem!
Hava harekatında PKK'ya ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bayraktar'dan müthiş SİHA mesajı: Şimdi son 7 kaldı
Türk F-16'ları havada görürsünüz
27 Ekim 2020 Salı 13:13:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 13:14:00

15 kişilik minibüsten 27 kişi çıkınca şok oldular

Kaynak: DHA

ABONE OL

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 15 kişi kapasiteli minibüste 27 Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Suriyelilere, toplam 23 bin 288 lira ceza uygulandı.

Aksu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe sınırlarındaki Kurşunlu Şelalesi önünde dün gerçekleştirdiği uygulamada, Suriye uyruklu B.Y.'nin kullandığı 07 MA 3466 plakalı minibüs durduruldu. Kapasitesi 15 kişi olan minibüste, 27 Suriyelinin bulunduğu tespit edildi.

Sürücüye 4 bin 388 lira ceza uygulanırken, minibüs 15 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca minibüste bulunan 15 yaş üzeri 21 kişiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 900'er lira ceza uygulandı. Toplam 23 bin 288 TL idari para cezası kesilen Suriyeliler, YTS sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Etiketler : ANTALYA MÜİBÜS KORONA Suriye uyruklu
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları
Bedük: Müzik hayatın yansıması
Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
İngilizler Fadik Sevin Atasoy'a hayran kaldı
Eda Ece: Kovid-19 testim negatif
Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet
Çağla Şıkel: Tehdit mesajlarını sonra konuşalım
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

EN ÇOK OKUNAN HABERLER