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23 Ağustos 2020 Pazar 12:11:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 12:15:00

15 gün önce kaybolmuştu! Cesedini çobanlar buldu

Kaynak: DHA

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Mersin'de, 15 gün önce kayıp olan Ümit Demir'in cesedi bulundu. Bölgede hayvanları otlatan çobanlar tarafından farkedilen ceset, otopsi için morga götürüldü.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Çukurkeşlik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle çevresinde hayvanlarını otlatan çoban çevreden gelen kokular nedeni ile etrafı kontrol edince bir cesetle karşılaştı. Durumun jandarmaya haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan araştırmada cesedin 15 gün önce ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen Ümit Demir’e ait olduğu ortaya çıktı. Demir'in cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için morga kaldırıldı.

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