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15 Eylül 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 09:00:00

15 Eylül 2021 Çarşamba günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? 15 Eylül 2021 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç ailesiyle zaman geçirerek sorunlarını unutması mümkün, Başak hayatına renk katacak bir değişiklik yaşayabilir, Yay kariyer anlamında büyük atılımlar yapacağı günler, Balık hayallerini gerçekleştirecek güçte bir enerjiye sahip.

Koç: Kariyer alanında güzel yükselişlere ve yöneticilerinizden alacağınız destekle parlayacağınız güzel bir gün. Ailenizle vakit geçirmek ruhunuza iyi gelebilir.

Boğa: Sevdiğiniz kişinin ailesinden alacağınız destek sizi çok mutlu edecek. Uzak seyahatler gündeminizde, tatil planı yapıyor olabilirsiniz.

İkizler: Finansal konularda beklediğiniz gelişmeler, kredi ve yapılandırmalar için şanslı bir gün. Sevdiğiniz kişiyle birbirinize kenetleneceksiniz.

Yengeç: Arkadaşlarınızla sosyalleşmek isteyeceksiniz. Kısa seyahatler ya da dönüş planları gündeminizde olabilir. Ben-sen kavgalarına aman dikkat.

Aslan: İş hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızdan alacağınız şanslı destekler bulunuyor. Sağlığınızla ilgili bir süreçten geçiyorsanız toparlandığınız güzel bir gün.

Başak: Yeni bir aşk teklifi karışısınızda bulunuyor olabilir eğer ki kalbiniz boşsa. Eşinizden değer göreceğiniz kıymetli bir vakit. Çocuklarınızla eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

Terazi: Annenizden yana destek göreceğiniz, sizin gelişiminiz için belki maddi belki de manevi güzellikler geliyor olabilir. Evinizin içini gün içerisinde yabancılara açmamanız önemli.

Akrep: Yeni bir eğitim planınız bulunuyorsa kalabalıkların içinde isminizden bahsedilebilir ve kendinizi gösterebilirsiniz. Yabancılardan destek almak ve planlarınız gerçekleştirecek enerjiler sizinle.

Yay: Parasal kaynaklarla ilgili atılımlarınızın dönüşlerinizi alabileceğiniz, eğer ki yöneticilerinizle konuşmak istiyorsanız bugün onlardan destek göreceğiniz önemli bir gün.

Oğlak: Kendinizi her türlü ortamda üstad, yönetici olarak göstereceğiniz belki medya belki de uluslararası platformlarda kendinizden bahsettireceğiniz enerjiler sizinle. Hukuksal konularla ilgili çözüm yolları sizin yanınızda.

Kova: İç dünyanızda gün içerisinde daha uyumlu olabilir, 7 Eylül haftasındaki belirsiz ve canınızı sıkan konuların çözüm yollarını bulmuş olabilirsiniz. Önemli bir ameliyat ve operasyon geçiyorsanız olumlu geçeceğini söyleyebilirim.

Balık: Kalabalıkların içerisinde kendinizi göstereceksiniz. Eşinizle birlikte hayallerinizi gerçekleştirecek enerjiler sizinle birlikte. İkinci bebek planı olanlar sürprizlere açık.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler : Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep 15 eylül burç yorumları burçlar burç yorumları
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