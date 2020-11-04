  • BIST
    1167.65
  • Dolar
    8,4154
  • Euro
    9,8808
  • Altın
    513,1750
İstanbul
13 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 askerin şehit olduğu saldırının faili tutuklandı
Ayda'nın annesi gözyaşları ile toprağa verildi
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor
Akıncı TİHA, tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi
Başkent'te sonbahar renklerinin dansı
Bakan Pekcan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
"Oğlum annene hoşçakal de"
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ile gönderildi
İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatacağız
Türkiye düşmanı Fransız dergi yine Erdoğan'ı hedef aldı
Süre doldu! Sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza
LPG'li araçlara AVM izni geldi
Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu
Twitter ve Facebook çok sayıda haber hesabını askıya aldı
Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi
İzmir'de arama çalışmaları sona erdi
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Trump zaferini ilan etti!
Kuvvetli geliyor! Sel uyarısı
İsrailli bakandan Trump'a destek: Kazanması için dua ediyorum
ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı
04 Kasım 2020 Çarşamba 20:13:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 20:13:00

15 askerin şehit olduğu saldırının faili tutuklandı

ABONE OL

Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı.

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.

Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

Etiketler : terör pkk kayseri türkiye
Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira'nın alışveriş keyfi

Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira'nın alışveriş keyfi
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye hayat dersi: Kendini değil AKUT'u paylaş

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye hayat dersi: Kendini değil AKUT'u paylaş
Reklam yüzü oldular

Reklam yüzü oldular
Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor

Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor
Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım

Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım
Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım

Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı

Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı
Böyle bir korku yaşamadım

Böyle bir korku yaşamadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER