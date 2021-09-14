14 Eylül 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

Koç: İş sözleşmeleri ve yabancılardan gelecek sürpriz haberler alabilirsiniz. Öğleden sonra saat 15.00 sularından sonra kariyer konusunda atacağınız adımlar çok da verimli sonuçlar alamamanıza sebep olabilir. Yöneticilerinizle gerilime dikkat.



Boğa: Finansal konular, ameliyatlar gün içerisinde biraz canınızı sıkabilir. Eğitim, toplantı ya da hukuki konulardaki belirsizlikleri büyütmemeli, zihnen kendinize özen göstermelisiniz.

İkizler: Eşinizdeki gerilimli konuların bir anda büyümesi muhtemel, dikkatli olmalısınız. Öğleden sonra borçlanmak riskli olabilir. Geri almayı beklediğiniz ödemeleriniz bulunuyorsa gün içerisinde sonuçsuz kalabilir, yarını değerlendirmek daha iyi olacaktır.

Yengeç: İş hayatınızdaki gerilimleri büyütmemelisiniz. Bazen sevdikleriniz için fazlaca yorulmanın karşılığında neler görüyorum ben diye düşünüyor olabilirsiniz. Kendinize özen göstermeniz gereken kıymetli bir gün.

Aslan: İş hayatınızda belirsiz bazı konular gündeminizde. Hakkınıza girenlere karşı biraz mesafeli olabilirsiniz. Projeleriniz hakkında ketum davranmak önemli.

Başak: Eski niyeti ciddi beraberliklerden gelen haberler biraz can sıkıcı olabilir. Geçmişteki belirsizlikleri tekrar mı yaşamak yoksa en doğru zamanda gelmesi gerekene kalbi mi açmak? Seçim sizin.

Terazi: Anneniz, babanızla birbirinizi anlayamadığınız bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Onların sağlığıyla ilgilendiğiniz bir süreci yaşıyorsanız gün içerisinde özellikle öğleden sonra saat 15.00 den sonra biraz kendinize zaman tanımak kıymetli olacaktır.

Akrep: Arkadaşlarınızla kısa seyahat planları yapabilir, bazı hayallerinizi paylaşabilirsiniz. Gün içerisinde trafikte kalma, toplantıları bitirememe ve ucu bucağı olmayan telefon konuşmaları zamanınızı alabilir.

Yay: Finansal konulardaki belirsiz adımlar bugün zihninizde dönüp duruyor olabilir. Yöneticilerinizle problemlerinizi bugün yerine yarın paylaşmak daha iyi olacaktır. Sağlığa dikkat.

Oğlak: Kendinizi yorgun hissedeceğiniz enerjiler altındasınız. Yabancılar, önemli bir sınıf ve eğitim organizasyonu bulunuyorsa grupların içerisinde zaman zaman yaşanabilecek sıkıntılar biraz huzursuz hissettirebilir.

Kova: Kendi kabuğunuza çekilmek ne kadar fayda sağlayacak? İçte bir yerde sırları saklamak zaman zaman yorucu olabilir. Finansal kaynaklarda borçlanma ve kayıplara gün içerisinde dikkat.

Balık: Eşinizle arkadaş ortamlarınızda bulunmak, belki çocuğunuzun eğitimi hakkında kalabalık bir ortamda bulunmak durumunda kalabilirsiniz. Hayallerinizi sesli söyleyin sürpriz enerjiler sizinle birlikte olabilir.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

