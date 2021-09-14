14 Eylül 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?
Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 14 Eylül 2021 Salı günlük burç yorumları: Aslan iş hayatındaki belirsizlikler olumlu yönde bitecek, İkizler küçük sorunlar bir anda büyük bir hal alabilir, Boğa zihin sağlığına her zamankinden daha fazla dikkat, Yengeç sevdikleri için emek harcayacağı keyifli bir gün.
Koç: İş sözleşmeleri ve yabancılardan gelecek sürpriz haberler alabilirsiniz. Öğleden sonra saat 15.00 sularından sonra kariyer konusunda atacağınız adımlar çok da verimli sonuçlar alamamanıza sebep olabilir. Yöneticilerinizle gerilime dikkat.
Boğa: Finansal konular, ameliyatlar gün içerisinde biraz canınızı sıkabilir. Eğitim, toplantı ya da hukuki konulardaki belirsizlikleri büyütmemeli, zihnen kendinize özen göstermelisiniz.
İkizler: Eşinizdeki gerilimli konuların bir anda büyümesi muhtemel, dikkatli olmalısınız. Öğleden sonra borçlanmak riskli olabilir. Geri almayı beklediğiniz ödemeleriniz bulunuyorsa gün içerisinde sonuçsuz kalabilir, yarını değerlendirmek daha iyi olacaktır.
Yengeç: İş hayatınızdaki gerilimleri büyütmemelisiniz. Bazen sevdikleriniz için fazlaca yorulmanın karşılığında neler görüyorum ben diye düşünüyor olabilirsiniz. Kendinize özen göstermeniz gereken kıymetli bir gün.
Aslan: İş hayatınızda belirsiz bazı konular gündeminizde. Hakkınıza girenlere karşı biraz mesafeli olabilirsiniz. Projeleriniz hakkında ketum davranmak önemli.
Başak: Eski niyeti ciddi beraberliklerden gelen haberler biraz can sıkıcı olabilir. Geçmişteki belirsizlikleri tekrar mı yaşamak yoksa en doğru zamanda gelmesi gerekene kalbi mi açmak? Seçim sizin.
Terazi: Anneniz, babanızla birbirinizi anlayamadığınız bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Onların sağlığıyla ilgilendiğiniz bir süreci yaşıyorsanız gün içerisinde özellikle öğleden sonra saat 15.00 den sonra biraz kendinize zaman tanımak kıymetli olacaktır.
Akrep: Arkadaşlarınızla kısa seyahat planları yapabilir, bazı hayallerinizi paylaşabilirsiniz. Gün içerisinde trafikte kalma, toplantıları bitirememe ve ucu bucağı olmayan telefon konuşmaları zamanınızı alabilir.
Yay: Finansal konulardaki belirsiz adımlar bugün zihninizde dönüp duruyor olabilir. Yöneticilerinizle problemlerinizi bugün yerine yarın paylaşmak daha iyi olacaktır. Sağlığa dikkat.
Oğlak: Kendinizi yorgun hissedeceğiniz enerjiler altındasınız. Yabancılar, önemli bir sınıf ve eğitim organizasyonu bulunuyorsa grupların içerisinde zaman zaman yaşanabilecek sıkıntılar biraz huzursuz hissettirebilir.
Kova: Kendi kabuğunuza çekilmek ne kadar fayda sağlayacak? İçte bir yerde sırları saklamak zaman zaman yorucu olabilir. Finansal kaynaklarda borçlanma ve kayıplara gün içerisinde dikkat.
Balık: Eşinizle arkadaş ortamlarınızda bulunmak, belki çocuğunuzun eğitimi hakkında kalabalık bir ortamda bulunmak durumunda kalabilirsiniz. Hayallerinizi sesli söyleyin sürpriz enerjiler sizinle birlikte olabilir.
UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP
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