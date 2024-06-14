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14 Haziran 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 07:30:00

14-20 Haziran haftalık burç yorumları! Aşk, evlilik, kariyer, sağlık, para... Burçları bu hafta ne bekliyor?

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Haftalık burç yorumları merak ediliyor. Gökyüzünün bu hafta bizlere mesajı ne? 14-20 Haziran haftasında burçları neler bekliyor? Astrolog Dr. Şenay Devi haftalık burç yorumlarını sizler için yorumladı.

Bu hafta burçları neler bekliyor? Yeni haftanın şanlı burçları hangileri?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını yeni haftada neler bekliyor? Aşk, evlilik, kariyer, sağlık, para ve eğitim konularında hangi burç nelere gebe?

Gökyüzünün bu hafta bizlere mesajı ne?

İşte, Astrolog Dr. Şenay Devi'den 14-20 Haziran haftalık burç yorumları...

KOÇ: Gökyüzü hafta boyunca eğitim ve işle ilgili konularda odaklanmanızın önemine dikkat çekmekte. Konsantrasyon eksikliği size ciddi hatalar yaptırabilir ve maddi olarak zarar görebilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Mücadele etmeli yorgunluk ve ya zamansızlıktan şikayet etmeden sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz. Finansal anlamda güçlenmek istiyorsanız zekanızı azminiz ile birleştirmeli ve kararlılıkla ilerlemelisiniz. Özel yaşamınızda ise eşinizin iş hayatınızda yaşanan gerginlikler aranızda iletişim sorunlarına neden olabilir bu haftanın enerjilerini pozitif şekilde değerlendirmenin yolu eşiniz ile doğru iletişim kurmaya önem göstermenizden geçecektir. Bekar ve ilişkisi olmayan Koçlar bu hafta bu ay aşk hayatınız fazlası ile hareketleniyor dostlarınız aracılığıyla tanışacağınız biri sizleri fazlasıyla etkileyebilir hızlı kararlar almamalı sakinlikle sabırla karşınıza çıkan kişiyi tanımaya çalışmalısınız.

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Etiketler : haftalık burç yorumları burçları neler bekliyor astrolog şenay devi
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