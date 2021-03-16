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16 Mart 2021 Salı 21:24:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 09:25:00

1300 km'lik yeşil dostluk

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Diyarbakır'ın köyünde yaşadıkları yeri el birliğiyle Bursa gibi yeşil görüntüye kavuşturmak isteyen mahalleli 1000'e yakın fidan dikti. Yağmur yağmayınca ağaçları imece usulü sulayan mahalleli, kurumaması için destek bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019'da '11 Milyon Fidan' sloganıyla düzenlediği 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler mahallelileri, 1000 çam ve dut fidanı aldı. Nakliyesinden dikimine kadar mahallelinin emek verdiği fidanlar, 3 kilometrelik yol boyunca dikildi. Küçükbaşların fidanlara zarar vermemeleri için de etrafı dikenli telle çevrildi.

DİKİME DEVAM EDİLECEK

Yaşadıkları yeri el birliğiyle Bursa gibi yeşil görüntüye kavuşturmak isteyen mahalleli, mevsimin kurak geçmesiyle fidanları yine kendi imkanlarıyla sulamaya başladı. Su sıkıntısı çeken mahalleli, bazıları kuruyan fidanlarını kurtarmak için tankerlerle 3 kilometrelik yol boyunca sulama yapıyor. Bu konuda destek bekleyen mahalleli, fidanları kurtardıktan sonra ağaç dikimine devam etmek istiyor.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı fidan diyarbakır
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