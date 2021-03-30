13 YILDA 465 ENGELLİYİ SEVİNDİRDİLER MAVİ KAPAKLA GELEN MUTLULUK
Eskişehir'de yaşayan Halit Aydoğan (74) ile torunu Melike Sarıtaş (18), 2008 yılında sosyal medyada açtıkları "Dede torun mavi kapak" hesabı sayesinde bugüne kadar 130 ton mavi kapak toplayıp, elde ettikleri gelirle 465 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Dede Halit Aydoğan "Bir insana umut olmak, onu mutlu etmek dünyanın en güzel duygusu. Duyarlı insanlar sayesinde ailemiz gün geçtikçe büyüyor" dedi. Torun Melike Sarıtaş da "Ellerimiz kirlensin ama yüreklerimiz kirlenmesin istiyoruz" diye konuştu.
Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve iki çocuğu da doğuştan hasta olan Yıldırım Ailesi'nin tekerlekli sandalye isteği, dede ve torunun mavi kapak kampanyası sayesinde yerine getirildi.