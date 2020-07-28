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28 Temmuz 2020 Salı 18:08:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 18:10:00

13 nostaljik traktörden oluşan koleksiyon dikkat çekiyor

Kaynak: AA

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Burdur'un Tefenni ilçesindeki girişimci Engin Erkan, Türkiye'nin çeşitli illerinden topladığı 13 nostaljik traktörü sergiliyor.

Hollanda'da seyahat acentesi işleten Engin Erkan, Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini, yaklaşık 10 milyon lira maliyetle ekoturizm oteline dönüştürdü.

Doğayla iç içe alternatif tatil imkanı sunulan 18 villadan oluşan ve inşaatında tavuk çiftliğinden kalma ahşap malzemelerin de kullanıldığı tesiste, hobi bahçeleri, hayvanat bahçesi bulunuyor.

"TARIM ALETLERİ VE TRAKTÖR MÜZESİ"

Tesisin en çok ilgi çeken kısımlarından birini de aslına uygun hale getirilen 1949 ile 1966 model 13 nostaljik traktör ile tarım aletlerinin sergilendiği "Tarım Aletleri ve Traktör Müzesi" oluşturuyor.

Turistler, yakından görme fırsatı buldukları müzede sergilenen traktörler ve tarım aletleriyle bol bol fotoğraf çektiriyor.

Girişimci Erkan, ailesinden kalan 1985 yılında yapılan yumurta ve tavuk çiftliğinin alt yapısını geliştirerek, 2015'te ekoturizm alanında hizmet veren bir otele dönüştürdüğünü anlattı.

Hep farklı şeyler yapmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Erkan, kurduğu Tarım Aletleri ve Traktör Müzesi ile de bu farkı ortaya çıkardığını söyledi.

KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ İLGİ DUYUYOR

Küçüklüğünden beri traktöre merakı olduğunu belirten Erkan, koleksiyonculuğunu yaptığı nostaljik traktörleri tesisinde sergilemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Erkan, turistlerin birçoğunun müzedeki traktörler ile tarım aletlerini gördüğünden şaşkınlık yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tarımsal hafızasını müzemizde canlandırıyoruz. Sergilenen traktörleri belirli kriterlere göre seçiyoruz. Her birinin ayrı bir özelliği var. Turistler de müzemizi çok seviyor. Burada Türk tarımının tarihine yolculuk yapma fırsatı yakalıyorlar. Traktör sayımızı sürekli artırmaya çalışacağız, nostaljik traktörlerle trafiğe kapalı alanlarda turistlik gezi turları yapmayı planlıyoruz."

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