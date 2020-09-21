Evden fatura yatırmak için çıkmıştı! 2 çocuk annesi kadın ormanda ölü bulundu

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten 13 gün önce evinden dışarıya fatura yatırmak için çıktı. Doğu Garajı bölgesine gelen Çelikten’i iddiaya göre komşusu V.Ü, annesinin hastanede olduğunu söyleyerek araca binmesine ikna etti ve ikili ortadan kayboldu. Çelikten’in telefonunun kapalı olması ve akşam eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı.

Polis ekipleri, Çelikten'in kaybolmadan önce bindiği otomobilin, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirledi.

Ormanlık alandaki çok sayıda polisle yapılan aramalarda, kadının cesedi bulundu.

Üzeri taş ve toprakla örtülmüş ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde iki bıçak darbesi tespit edildi.

Çelikten'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, olayın faili veya faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.