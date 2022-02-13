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13 Şubat 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 18:30:00

13 gündür aranan Barış'tan acı haber... Ölü bulundu

Kaynak: DHA

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Denizli'nin Çameli ilçesinde ailesinin 1 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Barış Özbek'in (19) cesedi bulundu. Özbek'in düştüğü ve başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde ailesinin 1 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Barış Özbek'in (19) cesedi bulundu. Özbek'in düştüğü ve başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat'ta ailesinin yanına gitmek için otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesine gelen manav dükkanı çalışanı Barış Özbek eve gitmedi. Özbek'ten haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Özbek'in otobüsten indiği Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, termal dron ile de arama yaptı. Bu sabah Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbek'in kaybolduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre ileride cesedini buldu. Özbek'in cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede Özbek'in yürürken dengesini kaybedip, başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Etiketler : barış özbek acı haber ölü
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