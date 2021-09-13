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13 Eylül 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 09:00:00

13 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları

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13 Eylül 2021 Pazartesi günlük burç yorumları. Kova sevdiği insanlarla daha çok kenetlenme zamanı, Oğlak hukuki süreçteki işleri hızlıca çözüme kavuşuyor, Akrep arkadaş ortamındaki kişilerin gerçek yüzlerini görecek, Koç uzun zamandır beklenen güzel haberler kapıda.

Koç: Çalışma hayatınızda düzenleyeceğiniz pek çok toplantı sonucunda uzunca zamandır beklediğiniz sonuçları alacağınız gerçek sonuçlar sizinle birlikte olacak. Yabancılar ve hukuki konular gündeminizde olacak. Evinizin içerisinde eşinizin ailesi tarafından gelecek destekler karşısında kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Üniversite ya da yeni bir eğitim sürecindeyseniz değişen bir düzen aşamasında enerjiniz gün içerisinde yorulabilir ve yabancı pek çok kişiyle tanışmak heyecanlı olabilir.

Boğa: Beraberliğinizde gerçekler ve hayaller karşısında olmak biraz canınızı acıtabilir ama bu süreç içerisinde alacağınız tamam mı devam mı kararı, ileride yaşayacağınız pek çok konu hakkında sizi koruyacak enerjiler içeriyor. Birbirinize kenetlenmeyi başarabilirseniz, Mart 2022 sonrası güzel görünüyor. Bebek bekleyenler gün içerisinde sürprizlere oldukça açıklar.

İkizler: Eşinizle ilgili ben mi biz mi soruları zihninizden geçerken, birbirinize zaman ayırmak zorlayıcı olabilir. Evinizi ya da ofisinizi dekore ediyorsanız gün içerisinde tamamlanma enerjisinde olacaksınız. Ev alma- satma işlemleriniz bulunuyorsa günü değerlendirmek iyi olabilir.

Yengeç: İş hayatınızda yapacağınız yeni bir sözleşme ya da eğitim için güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Kısa seyahatler ve kendi sağlığınıza dikkat edecek aktivitelerde bulunabilirsiniz. Gün içerisinde fazlaca kardeş ve yakın arkadaşlarınızın işleri için kendinizi koştururken bulabilirsiniz.

Aslan: Para konusunda oldukça şanslı enerjiler altındasınız. Umulmadık fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kalbiniz boşsa gün içerisinde yeni biriyle tanışabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden manevi anlamda güzellikler ve sürprizlerle karşılaşacağınız özel bir gün geçirebilirsiniz.

Başak: Kendi iç dünyanıza yöneleceğiniz, kendi kabuğunuza çekilmenin tadını yaşayacağınız kıymetli bir gün. Kendinizi geliştirmek için hangi konularda eksiksiniz, bunları hayat akışınızın içerisine katmak için fırsatlarınız olacak. Yeni iş fırsatları, ev dekore ediyorsanız evinizin düzenini değiştirmek ya da ev sahibi olmak için kıymetli bir gün.

Terazi: Zihninizden geçenleri hayat akışınızın içerisine katacağınız önemli bir gün. İçte bir yerde saklı kalan dertleri yakınlarınızla paylaşmak, onlardan destek görmek önemli olabilir. Önemli bir hastalık atlattıysanız iyileşme sürecinde olabilirsiniz.

Akrep: Arkadaş ortamlarınızdaki bazı kişilerin gerçek yüzünü göreceğiniz, gerçekten değer görüp görmediğinizi fark edeceğiniz önemli bir gün. Borç para almak isteyenlere karşı paranızın karşılığını alamama ihtimalinizi bilerek ilerlemek önemli.

Yay: İş hayatınızda kendinizi göstereceğiniz güzel bir gün. Belirsiz olan pek çok konu netlik kazanmaya başlarken, kendi istekleriniz, kendi öncelikleriniz hayat akışınız içinde oldukça önemli. Gün içerisinde sağlığınıza dikkat etmeli, geçmişteki kronik rahatsızlıklarınızın tetiklenmesi ihtimaline karşı önlemlerinizi almalısınız.

Akrep: Arkadaş ortamlarınızdaki bazı kişilerin gerçek yüzünü göreceğiniz, gerçekten değer görüp görmediğinizi fark edeceğiniz önemli bir gün. Borç para almak isteyenlere karşı paranızın karşılığını alamama ihtimalinizi bilerek ilerlemek önemli.

Kova: Bebek bekleyenler gün içerisinde sürpriz haberler duyabilir. Prim, sigorta, seyahat aracılığıyla para kazanabilirsiniz. Eşinizin yurtdışı planları olabilir, biraz ayrı kalma ihtimaliniz bulunabilir. Birbirinize kenetlenmek oldukça önemli.

Balık: Eşinizin kariyeri hakkında gelişen sürpriz haberler gündeminizde olabilir. Dostlarınız sizin kariyer konularınız hakkında yardımcı olabilir. Eşinizle babanız arasında bir sıkıntı bulunuyorsa gün içerisinde sakin kalmalı ve pek çok konunun geçici olduğunu bilerek ilerlemek ruhunuza iyi gelebilir.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep Günlük Burç Yorumları 13 eylül burç yorumları pazartesi burçlar
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