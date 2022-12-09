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09 Aralık 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 18:30:00

128 kiloluk turna balığı şov

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Keban Baraj Gölü'nde avlanan balıkçının ağına 1,75 metre boyunda, 128 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde avlanan balıkçının attığı ağa 1,75 metre boyunda, 128 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı. Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde balıkçılık yapan Fatih Gökdere, tezgahına astığı balığa, avlarken kendisini zorladığı için "Yiğido" adını verdi.

Gökdere, yıllardır Keban Baraj Gölü'nde balık avladığını ancak bu büyüklükte bir balığı ilk kez gördüğünü söyledi. Balığı müşterilerine satacağını ifade eden Gökdere, "Balığın oldukça büyük olduğunu fark ettiğimde heyecanlandım. Tezgahıma astığım balık insanların bayağı dikkatini çekti. Balıkla fotoğraf çektirenler oldu." dedi.

Etiketler : elazığ keban baraj gölü turna balığı
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