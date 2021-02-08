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08 Şubat 2021 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 17:23:00

125 bin yıllık fil fosili bulundu

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İngiltere'de amatör olarak fosil avcılığı ile ilgilenen Ferguson kardeşler, Wight Adası sahilinde bir fosil buldu. Bu fosilin 125 bin yıl öncesine ait bir fil fosili olduğu belirlendi.

İngiltere'de amatör olarak fosil avcılığı ile ilgilenen Ferguson kardeşler, Wight Adası sahilinde bir fosil buldu. Bu fosilin 125 bin yıl öncesine ait bir fil fosili olduğu belirlendi. Her biri 25-30 kilogram ağırlığında olan bu kemiklerin 4 metre boyunda ve 11-15 ton ağırlığındaki bir file ait olma ihtimali bulunuyor. Yani en büyük Afrika fillerinin bile neredeyse 2 katı ağırlığında olduğu düşünülüyor.

Etiketler : ingiltere balık fosil
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