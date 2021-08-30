12 yaşında yaptığı NFT'yi 400 bin dolara sattı

12 yaşında yaptığı NFT'yi 400 bin dolara sattı

NFT çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Londra'da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed, pikselli balina görüntüsünden ve popüler bir dijital sanat tarzından ilham alıp 3 bin 350 emoji tipi balina koleksiyonunu oluşturdu.

Ahmed, Weird Whales isimli eserini yaklaşık 400 bin dolara (3 milyon 400bin lira) sattı. Kazancını kripto para birimi Ethereum'da tuttuğunu söyleyen Benyamin Ahmed şimdiden üçüncü süper kahraman temalı NFT koleksiyonu üzerinde çalışıyor.