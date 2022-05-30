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30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:19:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:19:00

12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele daire başkanlıklarınca Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da bu sabah 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Etiketler : DEAŞ operasyonu İçişleri Bakanlığı DEAŞ terör örgütü
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