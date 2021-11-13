KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

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13 Kasım 2021 Cumartesi 09:27:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 09:28:00

11 bin 944 lira borcu 1000 liraya düştü! Bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyeti giderildi

Kaynak: AA

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Kamu Denetçiliği Kurumu, aldığı burs yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili kurumlarla görüşerek kişiye çıkarılan 11 bin 944 lira borcun 1000 liraya düşürülmesini sağladı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğrenim öğrencisi, 2011'de almaya başladığı bursun başarısızlık gerekçesiyle 2012'den itibaren öğrenim kredisine dönüştürüldüğünü, söz konusu işlemin üniversite tarafından verilen sehven başarısız yazısıyla gerçekleştirildiğini öğrendi.

İlgili idareye işlemin düzeltilmesi için başvuran kişi, borcun vergi dairesine aktarıldığı gerekçesiyle işlem tesis edilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvurucu, KDK'den haksız yere krediye dönüştürülen burstan kaynaklı oluşan vergi borcunun silinmesini talep etti.

Müracaatçının mağduriyetinin giderilmesi için ilgili yerlerle görüşen KDK, öğrencinin sorununu çözüme kavuşturdu.

KDK'nin girişimleri sonucu başvurucuya yanlış hesaplamayla çıkarılan 11 bin 944 lira borç, 1000 lira olarak güncellendi ve kişinin mağduriyeti giderildi.

Etiketler : kamu denetçiliği kurumu yükseköğrenim öğrenci kredi mağduriyet yaşam haberleri
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