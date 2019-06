103'lük fırtına

BAŞARMANIN YAŞI YOK

New Mexico’da her yıl geleneksel olarak 50 yaş ve üzeri kategoride düzenlenen National Senior Games, ilginç anlara sahne oldu. ‘Fırtına nine’ lakaplı 103 yaşındaki Julia Hawkins, 100 metreyi 40.12 saniyede koşarak rekor kırdı. Rakiplerinin en yaşlısı olarak yarışmada yer alan ve herkesi geride bırakan Hawkins, mücadeleyi birincilikle göğüsledi. Spor hayatına birkaç yıl önce başlayan Fırtına nine, başarmanın yaşı olmadığını söyledi.

HER GÜN ANTRENMAN YAPIYOR

Geçtiğimiz yıl da yine aynı yarışmada birinci olan Hawkins, “Her gün kendi arazimde antrenman yapıyorum. Koşarken kendimi uçuyormuşum gibi hissediyorum. Birinciliği elde ettiğim için kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Koşmadığı zamanlarda, Louisiana'daki evinin bahçesinde zaman geçirmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı atlet, “Bu yaşta hala spor yapılabileceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Atletik olmak için genç olmak gerekmiyor” dedi.