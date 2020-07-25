100 yıllık türbede bulunan mezardan bir kemik bile çıkmadı
Çorum'da 100 yıllık olduğu öğrenilen 'Garip Dede' türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı. Türbenin bulunduğu alanda yapılan kazıda, mezarın boş olduğu ortaya çıktı.
İlginç olay Yavruturna Mahallesi'nde yaşandı. 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı.
Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, türbe kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı.
KEMİK VARDIR DİYE İTİNAYLA KAZILDI
Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, "Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan türbe, engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. Kemik vardır diye itinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Ancak hiçbir şey çıkmadı” dedi.
- 100 yıllık 'Garip Dede' türbesinde bulunan mezardan bir kemik bile çıkmadı
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