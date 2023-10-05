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05 Ekim 2023 Perşembe 07:33:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 07:33:00

10 yıldır gözlerini kapatamıyor

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Antalya'da 22 yaşında dans okulu açmaya hazırlanırken hastalığa yakalanan Halil Özçelik, 10 yıldır gözlerini kırpmadan yatağa mahkum şekilde yaşam savaşı veriyor.

Antalya'da 22 yaşında dans okulu açmaya hazırlanırken hastalığa yakalanan Halil Özçelik, 10 yıldır gözlerini kırpmadan yatağa mahkum şekilde yaşam savaşı veriyor. Göz kapaklarını oynatamadığı için gözleri kan çanağına dönen gencin gözlerini, annesi yara bandıyla kapatıyor. Oğlunun 6 yıldır da konuşamadığını ifade eden anne Gülsüm Özçelik, "En son sözü 'Anne hiçbir şey istemiyorum, tamam mı?' oldu. Pes etti Halil" dedi.

Etiketler : 10 yıldır gözlerini kapatamıyor Halil Özçelik Göz kapakları
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