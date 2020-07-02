10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
En son Uluönder Göletli Park'ta görülen Yusuf Gurubi'den, acı haber geldi.
Eskişehir'de otizmli Yusuf Gurubi, evinin önünde oynarken kayboldu.
10 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf'tan, 30 Haziran saat 17.00'den bu yana haber alınamıyordu.
Son olarak akşam saat 22.00 sularında Uluönder Göletli Park'ta görülen otizm hastası minik Yusuf'un ayakkabılarının olmadığı ve en son üzerinde mavi bir tişörtün olduğu öğrenildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama ekipleri, Yusuf Gurubi'nin sulama kanalının bir buçuk kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaştı.
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