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16 Mart 2021 Salı 21:45:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 21:45:00

10 yaşındaki dahiden 'Lego mikrotonal gitar' Atlas'ın gitarı dünya birincisi

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İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun, 10 yaşındaki oğlu Atlas'ın fikriyle geliştirdiği Lego mikrotonal gitar seyirci oylamasında birinciliği elde etti.

Georgia Tech Üniversitesince her sene düzenlenen Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda bu yıl finale kalan 29 enstrümanın tanıtım videoları kasım ayında üniversitenin sitesinden dünyaya oylamaya açıldı. Bir ay süren oylama sonucu yarışmadaki dört ödülden biri olan Seyirci Ödülü'nü, babası ile yaptıkları lego mikrotonal gitar ile Atlas Çoğulu kazandı.

İŞTE BAŞARININ ÖYKÜSÜ

Atlas Çoğulu, başarıya giden hikayeyi şöyle anlattı: "7 yaşındayken legolarımla oynuyordum. Babamda oynarken mikrotonal gitarın klavyesini getirdi. Ben o klavyenin aynısını legodan yaptım. Bir projeye başladık. Sonra 3 yıl geçti. Şu an 10 yaşındayım. Babam da Ruşen Can Acet ile birlikte bu gitarın 3D yazıcıda klavyesini yaptı. Sonra üzerine küçük perdeler takıp legodan gitar yaptık."

Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu, ABD'li gitarist Kaki King'in tasarladıkları gitarla bir performans sergilediğini, gitarist Simon the Magpie'nin gitarın bas versiyonunu yaptığını, gitarist Lucas Brar'ın da bir video projesi hazırladığını belirtti. Çoğulu, enstrümana dünya basının da ilgi gösterdiğini söyledi.

Etiketler : dahi gitar Atlas Çoğulu
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