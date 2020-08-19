10 yaşındaki çocuğa otobüs kullandırdılar! Görüntüler sosyal medyada olay oldu
Kaynak: TRT Haber
10 yaşındaki çocuğu direksiyon başına geçirdiler. Hareket halindeki yolcu otobüsünde çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştılar. Olay üzerine çocuğun babası hakkında soruşturma başlatıldı ve turizm şirketine idari para ceza kesildi.
Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğa yolcu otobüsü kullandırılması pes dedirtti. O anları otobüsteki görevlilerden biri cep telefonuna kaydetti.
10 yaşındaki çocuğu direksiyon başına geçirdiler. Hareket halindeki yolcu otobüsünde çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştılar.
Akıl almaz görüntüler Adıyaman'dan. Bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün şoför koltuğuna 10 yaşındaki çocuk geçti. Otobüsteki 5 görevlinin sorumsuzluğu pes dedirtti.
Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydılar.
Akıllara durgunluk veren sorumsuzluk cezasız kalmadı. Görüntülerini inceleyen polis aracın kayıtlı olduğu şirkete 2 bin 473 lira ceza kesti. Çocuğun babası hakkında da soruşturma başlatıldı.
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