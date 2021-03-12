  • BIST
    1558.33
  • Dolar
    7,5954
  • Euro
    9,0640
  • Altın
    416,1720
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıklıyor
Mısır'la ilk diplomatik temas... 'Daha ileri düzeye de taşırız'
Aşı etkili oldu mu?
İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği olacak mı?
10 sene sonra ışınlanıyoruz
Kar üstünde cirit dersi
Hayalindeki park bahçesine geldi
10 yaşında ticarete atıldı
Müze gibi ev
Müze gibi ev
Online tiyatroya devam
Acilen aşı olmak istiyor
'Camdaki Kız' gerçek oldu
Hayali ressam Karan
Kedilere ABD'den talip çıktı
Hande'den acil durum kaçışı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı
Ecem Cannes yolcusu
Ücret eşitsizliği var
Herkes hakettiğini yaşamalı!
Bir yıl sonra yine aynı yerde
Midede şişkinlik kanser belirtisi olabilir
Virüs stres bozukluğuna yol açıyor
Bebeklerde fıtık olmaz demeyin
12 Mart 2021 Cuma 13:56:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 13:56:00

10 yaşında ticarete atıldı

ABONE OL

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Elif Ulusan, pandemi nedeniyle zamanını evde geçirirken, internetten izlediği videolarla doğal makyaj ürünleri yapmayı öğrendi. Ardından da doğal ruj ve dudak parlatıcısı üretmeye başladı. Makyaj malzemelerini internet üzerinden satışa çıkaran Elif, kazandığı parayı biriktirip, ABD'de üniversite okuyarak, plastik cerrah olmak istiyor.

Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Ulusan, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle yaşıtları gibi zamanını evde geçirmeye başladı. İnternette videolar izleyen küçük kız, ruj ve dudak parlatıcısı yapımına merak sardı. Videoları izleyerek yapımını öğrendiği doğal ruj ve dudak parlatıcılarını önce çevresindekilere ardından da internet üzerinden 20 ila 25 TL'ye satmaya başladı. Ulusan, ABD'de üniversite okumak ve plastik cerrah olmak istiyor.

'HEM EVDEKİ VAKTİMİ DEĞERLENDİRİYORUM HEM DE HARÇLIK ÇIKARIYORUM'

Vazelin, aloe vera jeli ve zeytinyağı kullanarak doğal ürünler yapan Ulusan, "Evde online eğitime döndükten sonra canım çok sıkılmaya başladı. İnternette bir video gördüm. Videoda bir kız, kozmetik ürünler yapıyordu. Videoya bakarak çeşitli renklerde rujlar yapmaya başladım. Bu rujları paketlerin içine koyarak satmaya başladım. Böylelikle hem evde geçirdiğim vakti değerlendiriyorum hem de harçlığımı çıkarıyorum. En büyük hedefim kazandığım paralarla ileride Amerika'ya gidip, eğitim almak" dedi.

HEDİYELİ DUDAK PARLATICILARI

Ulusan, "İlk önce aloe vera jelini bir kap içerisine koyuyorum. Biraz karıştırıyorum. İçerisine eritilmiş vazelin ekliyorum. Bunları karıştırdıktan sonra da içine pigment veya gıda boyası ilave ediyorum. Bu karışımlarımı tüplerin içerisine koyuyorum. Paketlerimin içerisine lolipop, şeker, bilezik, not defteri, kalem gibi hediyeler de koyuyorum" diye konuştu. Ulusan, ileride kendi şirketini kurmak istediğini de kaydetti.

Etiketler : elif ulusan pandemi ticaret
Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek
Kardeşi böbreğini verdi

Kardeşi böbreğini verdi
Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı

Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı
Resimli terapi

Resimli terapi
Geleceğin güçlü kadınlarına destek

Geleceğin güçlü kadınlarına destek
Amerika'da Türk imzası

Amerika'da Türk imzası
Kızların hayalleri için söyledi

Kızların hayalleri için söyledi
Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti

Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti
Yok böyle hayranlık

Yok böyle hayranlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER